شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطلق حملة للتوعية ضد "كورونا": مصر خالية من الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذا لخطة حزب مستقبل وطن برئاسة، المهندس أشرف رشاد الشريف، أطلقت أمانة الحزب بمركز طوخ، بمحافظة القليوبية، حملة للتوعية ضد مرض "كورونا" وأمراض الشتاء المنتشرة بالتعاون مع اتحاد المهن الطبية بالقليوبية تحت عنوان "صحتك تهمنا"، تحت رعاية النائب عاطف ناصر، أمين الحزب بالمحافظة.

وبدأت الحملة بندوة ثقافية حاضر فيها، الدكتور زكي حلمي نقيب أطباء الأسنان بالقليوبية، والدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية والدكتور أحمد سعيد نقيب الأطباء بالمحافظة، بحضور ضياء سند أمين العلاقات العامة والصحفية نهال دوام أمين الإعلام وأعضاء أمانات الحزب بمركز ومدينة طوخ.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة، علي سوء استخدام الدواء وانه البوابة الأكبر للكثير من المشكلات الصحية التي لا حصر لها وأن الدواء يجب التعامل معه بحرص شديد ولا يصرف أي دواء إلا بإشراف طبي وصيدلي وإلا فإنه سيتحول الي مرض وليس للشفاء، مشددا على ضرورة التعامل بحذر مع مسميات الجرعات والحقن الطبية والأقراص لان جسم الانسان ليس حقلا للتجارب.

وأكمل "ثابت"، أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية له عواقب وخيمة اقتصاديا في تحمل الأسرة مزيدا من النفقات وصحيا في إضعاف مناعة الجسم وقدرته على مقاومة الأمراض والفيروسات وهو ما ينعكس عليه سلبا ويؤدي إلى إصابته بمضاعفات خطيرة مع أقل الأمراض.

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ومن جانبه، أضاف الدكتور أحمد سعيد نقيب الأطباء بالقليوبية، إنه لا داعي للقلق من فيروس كورونا بمصر لأن انتشاره بالصين مرتبط ببعض السلوكيات والعادات المرتبطة بعلاقة الصينيون بالحيوانات وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.

وشدد "سعيد"، على أهمية الثقافة الصحية والوقاية خير من العلاج والعادات الصحية السليمة تحمي من الكثير من الامراض واهمها غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض البرد أو الانفلونزا والابتعاد عن بؤر العدوى.

وعرف "سعيد"، أعراض المرض الخطير "كورونا "على الإنسان للمساهمة في التوعية والاكتشاف المبكر للمرض مما يساهم في التدخل السريع لعلاج الحالة وتقليل نسبة تعرض الشخص المصاب الأعراض الحادة التي تسبب الوفاة.

وفى نفس السياق، أوضح الدكتور زكي حلمي نقيب أطباء الأسنان بالقليوبية، أن الأسنان والفم هما البوابة لدخول المرض وبنظافتها والحفاظ عليهما يبقي الجسم من مأمن من الأمراض ومن هنا فان غسيل الاسنان لابد أن يكون سلوكيا حقيقيا ونهجا يتعود عليه النشأ منذ البداية، مشيرا أن البعض قد يتعجب أن أمراض القلب والمفاصل وغيرها تأتي من الأسنان.

وأشار "حلمي"، أن أسنان القليوبية لديها مبادرة هامة تحرص على نشرها في كل مكان بعنوان "صحتك في سنتك"، لتوعية النشء الصغير والأمهات بأهمية الحفاظ على الأسنان ومراجعة الطبيب بصفة دورية، كما وزعت نقابة اطباء الاسنان هدايا على الأطفال المشاركين عبارة عن مع معجون أسنان وفرشاة لتحفيزهم علي الحفاظ علي نظافة أسنانهم.