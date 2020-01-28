التوفيق: الوزارة شرعت في وضع نظام للجودة بمديرية المساجد سيخضع للتقييم

قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة حصول مديرية المساجد على شهادة ISO 9001-2015 الخاصة بنظام الجودة، إن الوزارة شرعت في وضع نظام لإدارة الجودة بمديرية المساجد، كمرحلة أولى.

وأوضح التوفيق، أنه “سيتم تقييم النظام وتعميمه تدريجيا على باقي المديريات التابعة للوزارة، ثم على مندوبيات الشؤون الإسلامية ونظارات الأوقاف”.

و شرعت الوزارة، في إطار التوجيهات الملكية، يؤكد المسؤول الحكومي، على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات همت على الخصوص، تبسيط المساطر الإدارية، والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة في تدبير قطاعي الأوقاف والشؤون الإسلامية.

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كما شملت الإصلاحات، “اعتماد مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الديني، عبر اعتماد رؤى ومخططات شاملة ومنسجمة ومندمجة لقطاعي الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم الانخراط في مشروع اللاتمركز الإداري والمالي، ونقل صلاحيات تقريرية للمناديب الجهويين”.

كما تحدث التوفيق عن “اعتماد تعاقد على برامج عمل، بين الوزارة ومندوبيات الشؤون الإسلامية في مجال تدبير المساجد”، ثم “إرساء أسس التدبير القائم على الأهداف”.

ونوه التوفيق بأطر وموظفي مديرية المساجد، وذلك عقب حصولهم على الشهادة المذكورة والاعتراف الدولي بنظام إدارتهم للجودة، يضبف التوفيق، “وهو اعتراف يشرف جميع العاملين بهذا القطاع في انتظار أن تحظى به، باقي المديريات”.