بالدولار.. مقاتلون سوريون يحتفلون بحصولهم على أول رواتبهم في ليبيا

عرضت قناة "العربية" الإخبارية مقطع فيجية لمقاتيلت سوريين في العاصمة الليبية طرابلس وهم يحتفلون بتقاضيهم أول مرتباتهم بالدولار الأمريكي وايضاً بالدينار الليبي.

وأظهر الفيديو 4 من المقاتلين وهم يتحدثون باللهجة السورية، حيث كانوا يجلسون في إحدى الشقق السكنية وتتوسطهم بندقية كلاشينكوف.

وأعلن أحدهم عن حصوله على الكثير من الأموال، وكان يحمل حزمة من الأوراق النقدية من فئتي الدينار الليبي والدولار.

وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن توجه أعداد كبيرة من المسلحين في إدلب للقتال في ليبيا، في خرق للقرارات الدولية، التي تنص على عدم التدخل في الشأن الليبي.

وأشار لافروف إلى أن بلاده تواصلت وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في هذا الشأن.

وقامت تركيا بإرسال الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا، وهي خطوة يؤكد كثيرون أن تبعاتها خطيرة، ليست فقط على ليبيا ومساعي وقف إطلاق النار والحل السياسي فيها، لكن على كل المنطقة، بالنظر إلى التجربة السورية.

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وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 3600 مقاتل انتقلوا من سوريا إلى ليبيا في الآونة الأخيرة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد الماضي، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن تركيا مستمرة في نقل الإرهابيين من سوريا للقتال في ليبيا، وبصورة متسارعة.

يأتي هذا بعد أسبوع من عقد مؤتمر برلين، بمشاركة القوى الكبرى ودول عربية وبحضور تركيا التي تدعم الحكومة في طرابلس.

وتم الاتفاق خلال المؤتمر الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين على الدفع باتجاه وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، والالتزام بحظر الأسلحة.