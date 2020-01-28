أردوغان يواصل تصعيده ويخرق القرارات الدولية.. روسيا تكشف عن توجه أعداد كبيرة من المسلحين السوريين من إدلب إلى ليبيا

كشفت روسيا عن توجه أعداداً كبيرة من المسلحين في إدلب السورية للقتال في ليبيا.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء مع وزيرة خارجية جنوب السودان، إن عدد كبير من المسلحين في إدلب يسافرون إلى ليبيا، في خرق للقرارات الدولية، التي تنص على عدم التدخل في الشأن الليبي.

وأشار لافروف إلى أن بلاده تواصلت وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في هذا الشأن.

وذكرت وسائل إعلامية أن الرئيس السوري بشار الأسد يسعى مجدداً لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب، بشمال غرب سوريا، وهو ما أدى إلى نزوح جماعي جديد لآلاف المدنيين باتجاه حدود تركيا، أمس الاثنين، وسط ضربات جوية كثيفة.

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وتأتي تصريحات وزير الخارجية الروسي بعد أسبوع من عقد مؤتمر برلين، بمشاركة القوى الكبرى ودول عربية وبحضور تركيا التي تدعم الحكومة في طرابلس.

وتم الاتفاق خلال المؤتمر الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين على الدفع باتجاه وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، والالتزام بحظر الأسلحة.

وقامت تركيا بإرسال الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا، وهي خطوة يؤكد كثيرون أن تبعاتها خطيرة، ليست فقط على ليبيا ومساعي وقف إطلاق النار والحل السياسي فيها، لكن على كل المنطقة، بالنظر إلى التجربة السورية.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 3600 مقاتل انتقلوا من سوريا إلى ليبيا في الآونة الأخيرة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد الماضي، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن تركيا مستمرة في نقل الإرهابيين من سوريا للقتال في ليبيا، وبصورة متسارعة.