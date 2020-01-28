نتنياهو يتوجه لموسكو وتوقعات بالإفراج عن السجينة يسسخار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من واشنطن إلى موسكو مباشرة. وسيمكث في موسكو يوما واحدا، سيلتقي خلالها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ويعود إلى إسرائيل بعد غد، الخميس، ويتوقع أن تكون برفقته السجينة الإسرائيلية نِعاما يسسخار.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو اليوم، الثلاثاء، إن "رئيس الحكومة نتنياهو سيتجه يوم (غد) الأربعاء من واشنطن إلى موسكو من أجل إطلاع الرئيس بوتين على التطورات السياسية وصفقة القرن". ولم يذكر البيان يسسخار.

ويذكر أن يسسخار مسجونة في روسيا بعد أعقاب إدانتها بحيازة كمية صغيرة من الماريخوانا والحكم عليها بالسجن لسبع سنوات ونصف السنة. وأبرمت إسرائيل وروسيا صفقة، في الأسابيع الأخيرة، تقضي باستعادة روسيا لمجمع المسكوبية في القدس مقابل الإفراج عن يسسخار.

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وقدمت يسسخار طلب عفو، أول من أمس، صادقت عليه لجنة العفو لمنطقة موسكو، ووقّع محافظ منطقة موسكو على طلب العفو، الذي سينتقل إلى بوتين ليصادق عليه نهائيا.

وخلال زيارته لإسرائيل، الأسبوع الماضي، ألمح بوتين إلى احتمالات الإفراج عن يسسخار، بقوله لوالدتها إن "كل شيء سيسير بشكل جيد".

ويزور نتنياهو واشنطن بدعوة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أجل الاطلاع على "صفقة القرن"، التي يعتزم ترامب نشرها خلال مؤتمر صحافي بمشاركة نتنياهو، مساء اليوم.