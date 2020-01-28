طائرات إف16 العراقية تتوقف عن التحليق بعد انسحاب خبراء أمريكيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مصدر عسكري عراقي أن طائرات إف 16 العراقية توقفت عن طلعاتها الجوية بعد انسحاب خبراء أمريكيين من قاعدة "بلد" الجوية شمال بغداد.

وقال مصدر في القاعدة الجوية -طلب عدم ذكر اسمه- لوكالة الأنباء الألمانية: إن انسحاب الخبراء الأمريكيين من القاعدة ونقلهم إلى مكان آخر أدى إلى توقف تحليق طائرات إف 16 الأمريكية وتوقف عملياتها القتالية ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أن تشغيل الطائرات يتم بصورة كاملة، بموجب شروط التعاقد، بواسطة الخبراء والفنيين الأمريكيين، فضلا عن عمليات الصيانة والتوجيه باستثناء طواقم القيادة التي تتم عن طريق طيارين عراقيين جرى تدريبهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان نحو 600 من الخبراء والفنيين الأمريكيين قد غادروا القاعدة إلى مكان آخر بعد تصاعد وتيرة تهديدات إيران على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ويمتلك العراق نحو 36 طائرة من طراز إف 16 الأمريكية المقاتلة حصل عليها على شكل دفعات بموجب عقد أبرم بين الطرفين عام 2008.