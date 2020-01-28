شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تمنع السفر إلى «ووهان» والان نبدء بالتفاصيل

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى تحذير السفر إلى الصين من الثاني إلى الثالث، داعية المواطنين الأمريكيين إلى إعادة النظر في هذا الأمر نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت في بيان الاثنين إنها رفعت مستوى تحذير السفر إلى مقاطعة هوبي حيث تقع مدينة ووهان منبع الفيروس إلى المستوى الرابع الذي يعني منع السفر كليًا، محذرة المواطنين الأمريكيين من مغبة التوجه إلى هناك.