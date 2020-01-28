الصين تمدد عطلة الدراسة لأجل غير مسمى بعد تفشي كورونا

أعلنت وزارة التعليم الصينية،اليوم الثلاثاء، أنّها أرجأت إلى أجل غير مسمّى موعد استئاف الدروس في كل المدارس والمعاهد والجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلاد، وذلك في محاولة من الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنها ستحدد لاحقاً الموعد الجديد لبدء فصل الربيع الدراسي، علماً بأنّ التلامذة والطلاب في سائر أنحاء البلاد هم حالياً في إجازة بمناسبة عيد رأس السنة القمرية الجديدة.

وقالت الصين، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 106.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية، في بيان أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين ارتفع إلى 4515 حالة حتى 27 يناير.

وأعلنت شركة النقل العام في العاصمة بكين عبر حسابها على موقع "ويبو" أنها ستعلق معظم خدمات الحافلات إلى إقليم هوبي المجاور الذي ظهر الفيروس فيه اعتباراً من اليوم الثلاثاء، لاحتواء التفشي.