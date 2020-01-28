بومبيو: إصابة شخص جراء الهجوم الصاروخي على سفارة الأمريكية في بغداد

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، بإصابة شخص جراء الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له سفارة واشنطن في بغداد امسالأحد و فقا لقناة روسيا اليوم.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان أصدرته مساء الاثنين، إن بومبيو تحدث هاتفيا اليوم مععبد المهدي، حيث أعرب عن "غضبه من الهجمات المستمرة من قبل الفصائل المسلحة التابعة لإيران، على المنشآت الأمريكية في العراق، بما في ذلك الاستهداف الصاروخي على السفارة يوم أمس (الأحد)، الذي أسفر عن إصابة شخص واحد".
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