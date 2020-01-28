فياريال الإسباني يقرر تصعيد المغربي شاكْلا إلى الفريق الأول

أعلن نادي فياريال الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، توصله لاتفاق مع اللاعب المغربي سفيان شاكلا، يقضي بتصعيد هذا الأخير من الفريق الثاني إلى الأول.
ونشر الحساب الرسمي لـ”الغواصات الصفراء” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لشاكلا بقميص الفريق الأول للنادي، مؤكدا من خلالها أن المدافع المغربي سيعزز صفوف النادي الأول.
ويرتدي ابن مدينة القنيطرة، البالغ من العمر 26 عاما، القميص رقم 22، علما أن اللاعب انضم إلى الفريق الثاني لفياريال هذا الموسم، قادما من نادي مليلية.
وأكد فياريال، أن تصعيد شاكلا للفريق الأول يأتي بعد العروض القوية التي قدمها اللاعب مع رديف النادي، حيث خاض 21 مباراة، بمجموع 1890 دقيقة، أحرز خلالها هدفا وحيدا.
يذكر أن فياريال، يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، جمعها من 9 انتصارات، و4 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في 8 مناسبات، كما أن الفريق مؤهل لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، إذ سيحل ضيفا الأربعاء القادم، على رايو فاليكانو.
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