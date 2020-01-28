أكد زعيم تحالف "أزرق ابيض" الإسرائيلي بني غانتس عقب اللقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض اليوم إن الخطة الأميركية تشكل حجر أساس مهم وتاريخي، وسوف يعمل على تطبيقها بعد الانتخابات الإسرائيلية المزمع خوضها في الثاني من آذار المقبل.
ونقلت القناة "13" الإسرائيلية تصريحات غانتس، وقال فيها "خطة الرئيس ترمب للسلام تاريخية ومهمة. سأعمل مباشرة بعد الانتخابات على تنفيذها عقب وتشكيل حكومة مستقرة تعمل بالتنسيق مع دول المنطقة".
وأضاف غانتس بالقول إنه "تحدث مع الرئيس ترامب حول أهمية الحوار مع الفلسطينيين ومع الملك الأردني خاصة"، وتابع يقول إن "اللقاء مع ترامب تطرق إلى مواضيع مهمة بالنسبة لأمن إسرائيل ومستقبلها".
وشكر غانتس الرئيس الأميركي على "دعمه إسرائيل في مواجهة ايران وعلى اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ونقل السفارة الأميركية الى القدس".
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم المعارضة الإسرائيلي غانتس يشيد بـ"صفقة القرن" ويتعهد بتنفيذها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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