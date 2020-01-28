زعيم المعارضة الإسرائيلي غانتس يشيد بـ"صفقة القرن" ويتعهد بتنفيذها

أكد زعيم تحالف "أزرق ابيض" ال​إسرائيل​ي بني غانتس عقب اللقاء مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترمب​ في ​البيت الأبيض​ اليوم إن الخطة الأميركية تشكل حجر أساس مهم وتاريخي، وسوف يعمل على تطبيقها بعد ​الانتخابات​ الإسرائيلية المزمع خوضها في الثاني من آذار المقبل.

ونقلت القناة "13" الإسرائيلية تصريحات غانتس، وقال فيها "خطة الرئيس ترمب للسلام تاريخية ومهمة. سأعمل مباشرة بعد الانتخابات على تنفيذها عقب وتشكيل ​حكومة​ مستقرة تعمل بالتنسيق مع دول المنطقة".

وأضاف غانتس بالقول إنه "تحدث مع الرئيس ​ترامب​ حول أهمية الحوار مع ​الفلسطينيين​ ومع الملك الأردني خاصة"، وتابع يقول إن "اللقاء مع ترامب تطرق إلى مواضيع مهمة بالنسبة لأمن إسرائيل ومستقبلها".

وشكر غانتس الرئيس الأميركي على "دعمه إسرائيل في مواجهة ​ايران​ وعلى اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على ​الجولان​، ونقل ​السفارة الأميركية​ الى ​القدس​".