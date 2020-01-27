المستشار القضائي يرفض شطب ترشيح يزبك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، رفضه لشطب ترشيح النائبة عن التجمع في القائمة المشتركة، هبة يزبك، في الانتخابات القريبة.

وبيّن مندلبليت في رده للجنة الانتخابات المركزية، اليوم الإثنين، أنه اتخذ قراره برفض شطب ترشيح يزبك، بعدما أوضحت التصريحات المنسوبة إليها في طلبات الشطب، وكأنها تؤيد المساس في جنود الجيش الإسرائيلي و"الإرهاب".

وجاء موقف المستشار القضائي للحكومة بعدما تقدم عضو الكنيست من الليكود، أوفير كاتس، و"يسرائيل بيتينو" و"عوتسما يهوديت" بطلب شطب ترشيح يزبك، بزعم عدم اعترافها بإسرائيل دولة يهودية وتأييدها لما سموه الإرهاب، في أعقاب مشاركة يزبك قبل سنوات منشورات على "فيسبوك" تتعلق بشهداء وأسرى منهم سمير القنطار ودلال المغربي، وبالأسرى أمير مخول وراوي سلطاني وسامر عيساوي.

وكتب المستشار القضائي إنه يرفض شطب ترشيح يزبك بحجة تأييد الكفاح المسلح ضد إسرائيل لعدم توفر بيّنات كافية وعلى فترات زمنية متواصلة، وبعد أن أوضحت موقفها الرافض للعنف ضد المدنيين بغض النظر عن انتماءاتهم. وأوضح أن مواقف يزبك كانت قريبة جدًا من "الخط المحظور"، وأشار إلى أن المنشورات المذكورة تعود لسنوات عدة.

وقدّم مركز "عدالة"، اليوم الإثنين، ردًا عن النائبة يزبك، على التوضيحات التي طلبها المستشار القضائي يوم أمس.

Advertisements

واعتبر مركز عدالة أن "معظم ما قدم للمحكمة من قبل أحزاب اليمين كان مضللًا وتمت ترجمته بطريقة خاطئة، ولا نعلم إن كان بقصد أو بغير قصد، وتم الرد عليه وتفنيده بشكل واضح، وكل الادعاءات لا تستند لأي أساس قانوني".

وأكد "عدالة" على أن "هذا الإجراء يشير إلى أن سيرورة عملية شطب الأحزاب العربية والنواب العرب هي سيرورة بوليسية للأفكار والمواقف وعلى رأسها المواقف الشرعية التي تتماشى مع القانون الدولي، ونرى هذه السيرورة عنصرية ولا تحترم أي مبدأ ديمقراطي وعلى رأسها الحريات السياسية".

وقالت يزبك إن "القانون الدولي ينص على حق الشعب الفلسطيني بالنضال من أجل التحرر من الاحتلال، وإن الاحتلال غير شرعي مع التأكيد على أن الاحتلال هو مصدر العنف وسفك الدماء، وسأناضل وأعمل من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل".

> رد النائبة يزبك على طلبات الشطب