أخنوش: استشرنا 14 ألف مغربي لنعرف أولوياتهم و”غادي نشوفو النموذج التنموي شنو غادي يعطي”

حلت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الأحد، في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، لاستقطاب الجالية المغربية في إفريقيا لصفوف الحزب، ودعوتهم إلى الاشتغال معه.

وكشف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في كلمته أمام مغاربة إفريقيا، أن حزبه خلال الحملة التواصلية، التي أطلقها، استشار مع 14 ألف مغربي، وحقق 40 في المائة من برنامجه التواصلي “مائة يوم مائة مدينة”.

وقال أخنوش، إن حزبه استطلع آراء المغاربة لتجديد أولويات مطالبهم، التي قال إنها تتلخص في التشغيل، والتعليم، والصحة، مضيفا: “حنا نشوفو النموذج التنموي شنو غادي يعطي، ولكن هذه هي الأولويات لي بغاو المواطنين”.

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يشار إلى أنه إلى جانب أخنوش، حضر عدد كبير من قياديي الحزب، منهم وزير العدل السابق، محمد أوجار، ومصطفى بيتاس، وأنيس بيرو، ورشيد الطالبي العلمي.

وخلال الملتقى ذاته، الذي استبق الحزب إطلاقه، ببعث عدد من أطره لأبيدجان، لاستقطاب مغاربة إفريقيا لحضوره، حل كذلك وزير الفلاحة الإيفواري، الذي ألقى كلمة أمام قيادة الأحرار.