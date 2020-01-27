زلزال تركية أعقبته 948 هزة ارتدادية: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 41

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق شرقي تركيا، يوم الجمعة الماضي، وبلغت شدته 6.8 درجات على مقياس ريختر، إلى 41 شخصًا، وفق ما أعلنت السلطات الرسمية، مساء اليوم، الإثنين.

وأكدت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (أفاد) عبر حسابها في "تويتر"، مواصلة الفرق أعمال البحث والإنقاذ.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر ولاية ألازيغ، حسب رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

وقالت "أفاد"، اليوم، إن 948 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال، وأوضحت في بيان صدر عنها، أن 21 هزة ارتدادية من إجمالي الهزات التي أعقبت الزلزال الرئيسي، تجاوزت شدتها 4 درجات.

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وأضاف البيان أن فرق البحث والإنقاذ، تمكنت من انتشال 45 مواطنا من تحت الأنقاض أحياءً، وأن عدد الوفيات ارتفع إلى 41.

ولفتت إلى أن مستشفيات المنطقة استقبلت منذ وقوع الزلزال، ألفا و607 مصابين، وأن ألفًا و516 منهم غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم.

كما أوضح البيان أنه تم إرسال 24 ألف و402 خيمة و26 ألف و501 سريرا و62 ألف و963 بطانية و3 آلاف و651 مدفئة، إلى المناطق المتضررة من الزلزال.

وأشار البيان إلى أنه تم جمع تبرعات لصالح المتضررين من الزلزال، بلغت قيمتها 30 مليون و564 ألف و365 ليرة تركية (ما يعادل نحو 5.10 مليون دولار أميركي).