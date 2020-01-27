اعلن المكتب الاعلامي لرئيس ​لجنة الشباب والرياضة​ النائب ​سيمون ابي رميا​ في بيان، ان مجلس النواب "اقر البند المتعلق بمساعدة الاتحادات الرياضية والجمعيات والبالغة قيمته 4 مليارات و250 مليون ليرة لبنانية". هذا وكان ابي رميا قد تدخل خلال الجلسة لدى رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، معتبراً ان "الاتحادات والاندية هي الرئة التي يتنفس منها الشباب والرياضة، وآزره رئيس ​لجنة المال​ البرلمانية النائب ​ابراهيم كنعان​، وسرعان ما اوعز بري إلى النواب بالتصويت إيجابا لمصلحة إقرار البند المتعلق بالمساعدات وهو ما تم فعلا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابي رميا: تم اقرار البند المتعلق بمساعدة الاتحادات الرياضية والجمعيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.