سلوان: محكمة الاحتلال تقر مصادرة منزل في بطن الهوى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت سلطات الاحتلال أمرا قضائيا، مساء أمس الأحد، يقضي بتسليم مبنى عائلة دويك في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، وإخلاء العقار.

وأوضح مركز "معلومات وادي حلوة-سلوان"، ولجنة حي بطن الهوى، في بيان مشترك، أن محكمة الاحتلال رفضت الاعتراضات التي قدمتها عائلة دويك على البلاغات القضائية التي كانت قد تسلمتها من جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية عام 2014، وأمهلت العائلة حتى مطلع آب/ أغسطس المقبل لتنفيذ قرار الإخلاء.

وبين مازن دويك، أن عقار العائلة مكون من 5 طوابق، تعيش فيه 5 عائلات، مشيرا إلى أن جده اشترى الأرض عام 1963، ومنذ ذلك الوقت تعيش فيها العائلة.

وأوضح مركز معلومات ولجنة حي بطن الهوى، أن 84 عائلة من الحي تسلمت على مدار السنوات الماضية بلاغات للمطالبة بالأرض المقامة منازلها عليها، وتخوض هذه العائلات صراعا في المحاكم الإسرائيلية لإثبات حقها بالأرض التي اشترتها من أصحابها السابقين بأوراق رسمية.