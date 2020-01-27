أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشزاك، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "بلاده تعتزم شراء 32 مقاتلة جديدة من طراز F-35 من الولايات المتحدة الأميركية في نهاية الشهر الحالي".
هذا ووافقت الولايات المتحدة من قبل على بيع 32 طائرة عسكرية من طراز F-35 إلى بولندا، حيث يجب أن تكون قيمة العقد، وفقا للبيانات الأولية، 6.5 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع البولندية: سنشتري أكثر من 30 مقاتلة "إف-35" أميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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