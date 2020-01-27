الدفاع البولندية: سنشتري أكثر من 30 مقاتلة "إف-35" أميركية

أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشزاك، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "بلاده تعتزم شراء 32 مقاتلة جديدة من طراز F-35 من ​الولايات المتحدة​ الأميركية في نهاية الشهر الحالي".

هذا ووافقت الولايات المتحدة من قبل على بيع 32 ​طائرة​ عسكرية من طراز F-35 إلى ​بولندا​، حيث يجب أن تكون قيمة العقد، وفقا للبيانات الأولية، 6.5 مليار ​دولار​.