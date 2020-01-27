نيجيريا: تدابير طارئة لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بحمى "لاسا"

ذكر المركز النيجيري لمكافحة الأمراض أن السلطات الصحية النيجيرية اتخذت تدابير طارئة للتعامل مع زيادة حالات الإصابة بحمى (لاسا)، التي أودت بحياة 29 شخصًا في يناير الجاري.

أضاف المركز - في بيان وفقًا لراديو (أفريقيا 1) اليوم الإثنين - أنه اعتبارًا من 24 يناير الجاري

تم الإبلاغ عن إصابة 195 حالة مؤكدة، و29 حالة وفاة في 11 ولاية نيجيرية، مشيرًا إلى أنه تم تنشيط مركز وطني لعمليات الطوارئ لتنسيق الاستجابة للعدد المتزايد من حالات حمى (لاسا) في جميع أنحاء البلاد.وأوضح أن انتقال العدوى يحدث عن طريق إفراز القوارض، أو عن طريق الاتصال المباشر بالدم، أو البول أو البراز أو سوائل الجسم الأخرى لشخص مريض.يذكر أن حمى (لاسا) المستوطنة في نيجيريا تنتمي إلى عائلة فيروسات إيبولا وماربورج نفسها، لكنها أقل فتكًا بكثير.. وأعلنت نيجيريا وباء الحمى (لاسا) قبل عام وتوفى نحو 170 شخصًا من الفيروس عام 2019.