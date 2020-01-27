شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبناني : لن نعرقل موازنة «حكومة الحريري» والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم الاثنين إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة سعد الحريري التي استقالت في أكتوبر الماضي.

وكان دياب يتحدث في بداية النقاش البرلماني حول ميزانية 2020.

وتشكلت حكومة دياب الأسبوع الماضي بدعم من حزب الله الإرهابي وحلفائه السياسيين لكنها لم تحصل على ثقة البرلمان بعد.