انت الان تتابع روحاني: ينبغي ألا يسمح الإيرانيون لترامب بالإضرار بالوحدة الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب بثه موقعه الرسمي على الإنترنت مباشرة إنه يجب على الإيرانيين ألا يسمحوا لنهج "الضغوط القصوى" الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإضرار بالوحدة الوطنية قبل الانتخابات البرلمانية.

ويواجه حكام البلاد من رجال الدين صعوبة في الحيلولة دون انهيار الاقتصاد في ظل العقوبات المشددة التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها في عام 2018 من اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية. وتقلصت صادرات النفط الإيرانية الحيوية.

وقال روحاني "يجب ألا ندع ترامب ينجح في خلق فجوات بين المؤسسة والناس... يجب أن نبقى متحدين... لا تديروا ظهوركم لانتخابات (21 فبراير). ليكن الإقبال كثيفا".

ووافق مجلس صيانة الدستور الذي يفحص أوراق المرشحين حتى الآن على ترشيح نحو تسعة آلاف من بين 14 ألفا تقدموا بطلبات ترشح. ويقول التيار المعتدل إنه ليس له مرشحون في معظم المدن.

ومنذ الثورة الإسلامية في عام 1979 تغلب حكام البلاد على جميع التحديات التي واجهت قبضتهم على السلطة. غير أن الهوة اتسعت بينهم وبين الشعب منذ العام الماضي عندما قُتل المئات في احتجاجات مناهضة للحكومة.

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وتواجه طهران أزمة محتملة تتعلق بالشرعية في ظل غضب شعبي متزايد وانتقادات دولية بسبب تأخرها في الاعتراف بالمسؤولية عن إسقاط الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية بالخطأ.

وخرج إيرانيون غاضبون إلى الشوارع للاحتجاج على تأخر الحرس الثوري في الاعتراف بالمسؤولية.

ودائما ما ينشد حكام إيران إقبالا كبيرا على التصويت لإظهار الشرعية، حتى رغم أن النتيجة لن تغير أي سياسات رئيسية.

وقال روحاني "إنني أدعو أمتنا إلى التصويت... حتى إذا كانت لديكم انتقادات بشأن قضايا ومشكلات، رجاء ادلوا بأصواتكم".