من هو أسطورة كرة السلة كوبي براينت؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فجع العالم الرياضي، بنبأ مصرع أسطورة كرة السلة الأميركية، كوبي براينت، إثر تحطم مروحيته الخاصة، كما توفي 5 آخرون كانوا برفقة نجم لوس أنجلوس ليكرز السابق، الليلة الماضية.

من هو كوبي براينت؟

ولد براينت في فيلاديفيا عام 1978، وكان والده لاعب كرة سلة، وهو الأمر الذي جعله يعشق اللعبة منذ الصغر، ويتحول بعدها إلى أحد أبرز نجوم رياضة العمالقة، بين صفوف لوس أنجلوس ليكرز، وتتسع شهرته إلى ما هو أبعد من حدود ملاعب كرة السلة الأميركية.

بدأ براينت مسيرته في فريق آسيس، وهو فريق تابع لبلدة لوور ميريون. ولم يحتج اللاعب الأميركي لكثير من الوقت من أجل إثبات نفسه، فبالرغم من الموسم المتواضع لفريقه، وفوزه في 4 مباريات من أصل 24، إلا أنه نجح في لفت الأنظار، ليكون أهم أعمدة الفريق في المواسم التالية، ويحقق معه 77 انتصارا في 90 لقاء، ويصبح أكثر مسجل للنقاط في تاريخ الفريق المتواضع، قبل انتقاله إلى شارلوت هورنتس.

تألق كوبي فتح أمامه الطريق ليكون تحت أنظار الكبار بشكل مبكر، وكان مسؤولو ليكرز من أبرز المتابعين له خلال المباريات التي خاضها مع هورنتس. ظل نجم السلة الأميركي مع شارلوت 3 أعوام، قبل أن ينتقل الأخير إلى لوس أنجلوس في عام 2000.

مسيرة مبهرة مع ليكرز

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أرقام كوبي براينت مع ليكرز كانت مبهرة، وبالرغم من استحواذ النجم شاكيل أونيل على عرش النجم الأول لسنوات، إلا أن الأمر لم يؤثر على كونه من أهم نجوم الفريق على مدار تاريخه، وحقق معه ألقاب الدوري في ثلاثة مواسم متتالية (2000–2001–2002). ومع رحيل أونيل عن الفريق في 2005 إلى ميامي هيت، توهج كوبي مع الفريق وقاده لمزيد من الإنجازات، وذلك بعد فوزه معه بالدوري عامي 2009 و2010.

تصدر أسطورة السلة الأميركي الراحل قائمة أعلى المسجلين عامي 2006 و2007، وكان أفضل لاعب في نهائيات دوري كرة السلة الأميركية عامي 2009 و2010، والأفضل في الموسم على الإطلاق مرة واحدة عام 2008، وشارك 18 مرة في مباراة كل النجوم وحصد لقب الأفضل في 4 مناسبات خلال المواجهات المذكورة.

مسيرة براينت مع المنتخب

غاب النجم الأميركي عن منتخب بلاده في مونديال 2006 باليابان بسبب إصابة في الركبة، ليبدأ مسيرته مع المنتخب في العام التالي، وذلك بمشاركته في بطولة الأميركيتين بلاس فيغاس، والتي توج بها منتخب بلاده بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي 118-81. شارك براينت بعدها في دورة الألعاب الأولمبية 2008 ببكين، وتألق في أول مشاركة أولمبية له، محققا انتصارات في كل مباريات دور المجموعات، قبل أن تحصد الولايات المتحدة اللقب بالفوز على إسبانيا في النهائي 118-107. كرر كوبي الأمر مع منتخب بلاده في أولمبياد لندن 2012، ليعلن بعدها اعتزال اللعب الدولي.

حياته الشخصية

تزوج براينت في عام 1999 في سن 21 عاما من فانيسا لين، وأنجب منها 4 بنات وهن ناتاليا ديامانتي (2003) وجيانا ماريا أونري (2006) وبيانكا بيلا (2016) وكابري (2019)، وعانت حياته الشخصية العديد من المشاكل، كانت ستصل إلى الطلاق في عام 2016، قبل أن تتحسن الأوضاع وتظل فانسيا معه إلى تاريخ وفاته في 26 كانون الثاني/يناير 2020.