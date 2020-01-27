شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستهدفون مواقع المشتركة في بيت الفقيه جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 27 يناير 2020 شنت مليشيات الحوثي عمليات استهداف طالت مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة بمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات أطلقت نيران اسلحتها المتوسطة صوب مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح مستخدمة الأسلحة عيار 14.5 ومعدلات البيكا بشكل مكثف. Advertisements واضافت المصادر أن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مواقع القوات المشتركة في منطقة الطور مستخدمة الأسلحة الرشاشة منها سلاح الدوشكا وسلاح عيار 12.7 باوقات متفرقة. يذكر أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران كثفت من تصعيدها على مديريات محافظة الحديدة في إطار سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يستهدفون مواقع المشتركة في بيت الفقيه جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.