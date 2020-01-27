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شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحث اليمنيين على اتفاق شامل لإنهاء الحرب والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يناير 2020
قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون إن الأطراف اليمنية تحتاج إلى جدية في الوصول لاتفاق سياسي شامل ينهي الحرب في جميع الجبهات، وأضاف في سياق تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك يتطلب مفاوضات جدية بين الأطراف.
ورأى آرون أن الحاجة ملحة للعودة لفترة التهدئة التي وصفها بـ«الناجحة» والتي شهدتها الجبهات خلال الفترة الماضية، متابعا «كانت هناك فترة من الهدوء وإن كانت قليلة ولكنها مهمة، لم تشهد صواريخ أو طائرات من دون طيار أو قصفاً جوياً. كانت تهدئة ناجحة، ولكن رأينا في نهم هجوماً، وإطلاق صاروخ في مأرب، والقتال الذي تلا ذلك»، وشدد السفير على أن «ذلك يعني أننا لسنا في نهاية الحرب، ونحتاج إلى جهود أكثر من كل الأطراف في هذا الصدد».
يذكر أن سفراء فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لدى اليمن، عبروا عن قلق بالغ إزاء التصعيد الأخير للصراع في اليمن، وأيد السفراء في بيان لهم أمس جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث ودعوته الأطراف إلى الالتزام بمبادرات وقف التصعيد
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