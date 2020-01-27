شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقصف مخيما للنازحين بين صنعاء ومأرب والان مع التفاصيل

الإثنين 27 يناير 2020 وجهت السلطة المحلية لمحافظة صنعاء نداء إنسانيا لكافة المنظمات الانسانية والاقليمية والمحلية للتدخل السريع لإغاثة النازحين من المناطق القريبة من الاشتباكات في نهم الى محافظة مأرب.

وقصفت مليشيا الحوثي مخيم الخانق للنازحين بالقذائف رغم انه يبعد عن مناطق الاشتباكات بأكثر من خمسين كيلو متر. Advertisements وأكدت السلطة المحلية في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ اللواء عبدالقوي شريف، حاجة الأسر النازحة لخيم الإيواء والمساعدات الغذائية والدوائية. ودانت السلطة المحلية لمحافظة صنعاء تعمد مليشيا الحوثي استهداف قرى ومنازل المواطنين القريبة من مناطق الاشتباكات واستهداف مخيم الخانق للنازحين بشكل متعمد الذي يضم ما يقارب الف وخمسمائة أسرة نازحة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تقصف مخيما للنازحين بين صنعاء ومأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.