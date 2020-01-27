رئيس الوزراء الصيني يزور مدينة ووهان بؤرة وباء كورونا

زار رئيس الوزراء ​الصين​يّ لي كه تشيانغ، مدينة ووهان، بؤرة ​فيروس كورونا​ المستجدّ الذي أصيب به أكثر من 2700 شخص في أنحاء الصين.

وظهر رئيس الوزراء في صوَر رسميّة، مرتديًا معطفًا بلاستيكيًا وقناعًا، خلال زيارةٍ له إلى مدينة ووهان تهدف إلى "التحقيق وتوجيه" جهود السُلطات لاحتواء الفيروس. وهذه هي الزيارة الأولى لمسؤول كبير للمدينة منذ بدء الوباء.