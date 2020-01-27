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رئيس الوزراء الصيني يزور مدينة ووهان بؤرة وباء كورونا

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زار رئيس الوزراء ​الصين​يّ لي كه تشيانغ، مدينة ووهان، بؤرة ​فيروس كورونا​ المستجدّ الذي أصيب به أكثر من 2700 شخص في أنحاء الصين.

وظهر رئيس الوزراء في صوَر رسميّة، مرتديًا معطفًا بلاستيكيًا وقناعًا، خلال زيارةٍ له إلى مدينة ووهان تهدف إلى "التحقيق وتوجيه" جهود السُلطات لاحتواء الفيروس. وهذه هي الزيارة الأولى لمسؤول كبير للمدينة منذ بدء الوباء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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