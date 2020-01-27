شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقات الخارجية بالبرلمان: بريطانيا ستنوع استثماراتها فى مصر وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية توجه بريطانيا نحو زيادة الاستثمارات فى أفريقيا خلال الفترة المقبلة، ومصر بالتحديد، مشيرا إلى أن بريطانيا من الدول الرائدة فى الاستثمار بمصر ودول افريقيا وبالتالى بحث وزيادة تفعيل تلك الاستثمارات سيكون أمر فعال ومهم فى إطار العلاقات الأفريقية البريطانية التى تسعى الحكومة البريطانية إلى تعميقها خلال الفترة المقبلة.

وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن معظم الاستثمارات البريطانية متوجهة نحو البترول، ومن ثم من المهم تنويع تلك الاستثمارات، وتعزيز الاستثمارات البريطانية فى مختلف المجالات وهذا من شأنه أن يعود بالنفع لبريطانيا والقارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

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ولفت النائب طارق الخولى، إلى أن تعميق العلاقات بين بريطانيا والقارة الأفريقية سيساهم فى تعزيز التعاون فى ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية فى أوروبا، لافتا إلى أن جزء مهم من المشاورات القائمة بين لندن والقارة الأفريقية هو استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبى وبالتالى هى – أى بريطانيا - تدعم قراراتها كدولة منفردة عن الاتحاد الأوروبى مع القارة السمراء باعتبارها القارة التى ينظر لها الجميع أنها القارة الرائدة فى الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأشار أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن هناك فرص كبيرة تشجع دول العالم لزيادة استثماراتها فى القارة الأفريقية ، وهو ما دفع العديد من دول العالم خلال الفترة الراهنة، لتعزيز استثماراتهم نحو القارة السمراء، وهذا ما بدأت بريطانيا تنتبه له.

وأوضح النائب طارق الخولى، إلى أنه بعد انعقاد القمة البريطانية الأفريقية خلال الأيام الماضية، من المقرر أن تنوع لندن من استثماراتها فى دول أفريقيا، وبالتحديد فى مصر حيث تعتبر بريطانيا مصر بوابة العبور باستثماراتها فى دول أفريقيا.