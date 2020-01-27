الخارجية الايرانية: مستعدون لدعم الحكومة اللبنانية الجديدة

أعلن الناطق باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​ ان "بلاده تدعم ​الحكومة الجديدة​ في ​لبنان​ برئاسة ​حسان دياب​"، موضحاً ان “تشكيل حكومة في لبنان في ظل هذه الظروف الإقليمية والدولية، نابع من مطالب ​الشعب اللبناني​، وهي خطوة إيجابية إلى الأمام، في حل مشاكل هذا البلد”​، متأملاً في أن "تكون الحكومة الجديدة قادرة على تلبية مطالب الشعب اللبناني، الذي لديه اعتزاز كبير بمقاومة الاحتلال والبلطجة الخارجية"، مشدداً على "استعداد بلاده الكامل، لمواصلة تطوير العلاقات مع لبنان، وتقديم الدعم الكامل للحكومة اللبنانية الجديدة”.

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