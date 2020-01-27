وليد البعريني: يجب إعادة النظر بهكذا موازنة لأنها لا تشبه واقعنا

أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني، خلال مصالحة بين آل الحاج وآل المصري، في بلدة تلمعيان، "اننا على أبواب إقرار ​الموازنة​، ودائما عكار على الهامش ودائما يذكروننا بالقليل، والمطالبة في هذه الظروف، وأمام هكذا موازنة، يجب إعادة النظر بها، لأنها لا تشبه الواقع الذي نعيشه، وأنا أقرأ بعيون الجميع المأساة التي وصلنا إليها، والسؤال على لسان الجميع، إلى أين سيصل الوضع، وما هي الحلول"، لافتاً الى انه "كما بات معروفا، نمر بظروف جدا صعبة، ومواجهتها تكون بلحمتنا، وتلاقينا، كي نستطيع وضع حد لأي خلل سيصيبنا، لأن الظروف التي نعيشها قد تؤثر على الناس، وتجعلها أكثر عدائية، وكما هو معلوم نعمة الإيمان و​الأمن​ هي من نعم الله، وأي منطقة تفتقدها، تجعل الخلل سيد الموقف".

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