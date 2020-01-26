في حادث مآساوي.. مصرع أسطورة كرة السلة كوبي براينت في تحطم مروحيته

لقي نجم كرة السلة الأسطورة الأمريكي، كوبي براينت، مصرعه في حادث تحطم مروحيته الخاصة في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأحد.

وأكد موقع “TMZ” الرياضي، أن كوبي براينت لقي حتفه مع ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل، إثر تحطم المروحية الخاصة باللاعب، واندلاع حريق فيها.