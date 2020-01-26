أردوغان يعلن تأسيس مجلس تعاون تركي جزائري وشروط جديدة لإصدار تأشيرات دخول للجزائريين

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، تأسيس مجلس تعاون تركي جزائري رفيع المستوى، خلال زيارته الحالية إلى الجزائر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيس التركي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بالعاصمة الجزائر، التي يزورها كأول رئيس منذ انتخاب الأخير رئيسا في دجنبر الماضي.

وبحسب وكالة الأناضول، دعا اردوغان الرئيس الجزائري لزيارة تركيا خلال العام الحالي من أجل المشاركة في أول اجتماع لمجلس التعاون، لافتا إلى أن هذا البلد العربي هو “ثاني أكبر شريك لتركيا في قارة إفريقيا”.

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من جهة أخرى، قال أردوغان إن تركيا “ستفتح مراكز جديدة في عموم الجزائر لإصدار تأشيرات دخول للمواطنين الجزائريين”.

ولفت، في هذا الصدد، إلى أنّ تركيا رفعت مؤخرا تأشيرة الدخول عن المواطنين الجزائريين حاملي جوازت السفر العمومية، من الفئة العمرية أقل من 15 عاما وأكبر من 65 عاما.