ظريف: للتفاوض على طاولة 5+1 يجب العودة إلى الأوضاع التي كانت قبل 2017

أعلن وزير خارجية ​ايران​ ​محمد جواد ظريف​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه " للتفاوض على طاولة 5+1 يجب العودة إلى الأوضاع التي كانت قبل 2017 وتعويض خسارة ​إيران​". إضغط للمزيد

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