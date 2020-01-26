ريال مدريد يغلق الباب أمام سان جيرمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني أعلن عن موقفه تجاه مصير لاعبه الصربي، لوكا يوفيتش، واهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بالحصول على خدماته.

وارتبط اسم يوفيتش بالانتقال إلى سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة، لتعويض الرحيل المحتمل لإدينسون كافاني، إلى أتلتيكو مدريد.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها يوفيتش في ريال مدريد، إلا أن زين الدين زيدان ومسؤولي الميرنغي لا يفكرون في إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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ويضع المسؤولون في مدريد ثقة عمياء في لوكا يوفيتش، ويعقدون عليه آمالًا كبيرة لقيادة هجوم الفريق في المستقبل.

وأشار التقرير إلى أنه سيتعين على ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البحث عن خيار آخر لتعويض رحيل كافاني.

جدير بالذكر أن مسيرة يوفيتش مع الريال لا تطمئن حتى الآن، حيث خاض 19 مباراة، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وصنع اثنين آخرين.