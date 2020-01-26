شاهد.. مقتل شخص بانفجار شاحنة ملغومة في مدينة "أعزاز" السورية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل شخص وأصيب آخرون إثر انفجار شاحنة مملوءة بالمتفجرات، في مدينة أعزاز شمال سوريا، حسب ما قالت قوات الدفاع المدني اليوم الأحد.



ويسيطر مسلحون من المعارضة السورية -تدعمهم تركيا- على مدينة أعزاز التي تقع قرب الحدود التركية، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

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