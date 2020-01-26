الداخلية تعلن بدء قبول دفعة جديدة بمعهد معاون الأمن للذكور والإناث.. الشروط والتفاصيل

أعلن اللواء أسامة عبد الغني مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، عن بدء قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن، وذلك بدء من 1 فبراير المقبل حتى 5 مارس وتعتبر الدفعة الخامسة التي تقبل بالمعهد.

كانت وزارة الداخلية، قبلت عددا من المتقدمين للمعهد في الدفعة الرابعة، بعدما اجتازوا الاختبارات المقررة، وانطبقت عليهم الشروط العامة، وأبرزها أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعهد معاونى الأمن، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السير حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.

الشروط

- يشترط أيضاً ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبي.

- أن يستوفى الشروط الصحية والبدنية التى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، ويجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية.

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- ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم "للذكور".

- ألا يقل الطول عن 160 سم للإناث.

- وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأى من جهات الدولة الأخرى.

وألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.