شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يدعو الحكومة لتسهيل إجراءات تحصيل الضرائب: "موظفين سبب التهرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحل مشكلة التحصل الضريبى، والمنازعات الضريبية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

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وتابع الدكتور على عبد العال، قائلا: "القليل فى الكثير يجمع..قاعدة اقتصادية، الضرائب مشكلة من المشاكل التى لا أحد ينكرها، بل تعتبر دائما أحد معوقات الاستثمار، والمشكلة ليست فى حجم الضريبة ولكن فى طريقة تحصيل هذه الضريبة، دائما وأبدا فى كل الأنظمة الصريبية فى العالم ينظر إلى دافع الضريبة باعتباره شخص مقدر ومساهم فى الخزينة العامة، للأسف هنا لا، والسبب فى الموظفين مثلما قال النائب أحمد السجينى، قد يكون هناك تحديث للمنظومة، لكن فى التنفيذ موظفين غير مدربين، وللأسف البعض فيهم يتصرف بشكل يدفع البعض للتهرب من الضرائب".

وأشار "عبد العال"، إلى أن تحصيل المتحصلات الضريبية المتأخرة أفضل فى الدخول فى الخصومة لمدة سنوات، قائلا: "مثلا 50 أخدها 25 مش مشكلة، هى مش هتيجى أصلا، لأن كل المنازعات الضرييبية تنتهى إلى لا شىء".