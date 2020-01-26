شكرا لقرائتكم خبر عن قصف مدفعي حوثي واسع على مواقع المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 26 يناير 2020 شنت مليشيات الحوثي قصفاً مدفعياً واسعاً على مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات قصفت بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 على مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بشكل عنيف. Advertisements وأكدت المصادر أن المليشيات أطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 على مواقع أخرى شمال المديرية واستمر القصف لساعات. وأشارت المصادر أن المليشيات قصفت بعدد من قذائف مدفعية B10 على مواقع القوات المشتركة جنوب المدينة. ويأتي هذا القصف في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية وتصعيدها العسكري الخطير الذي تسعى من خلاله للقضاء على الجهود الأممية لإحلال السلام في الحديدة.

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