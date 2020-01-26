شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني يشدد على استكمال تحرير الضالع والان نبدء بالتفاصيل
وناقش عبدالملك، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، قائد محور الضالع قائد اللواء 30 مدرع العميد هادي العولقي، التطورات الميدانية وسير العمليات القتالية في جبهات الضالع ضد مليشيا الحوثي والتقدم المحرز.
ونوه رئيس الوزراء اليمني، بمعنويات الجيش في جبهات الضالع، وفي مختلف الجبهات الأخرى لاستكمال إنهاء الانقلاب وإجهاض المخططات الإيرانية ومشروعها الهادف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في دول الجوار والمنطقة وابتزاز المجتمع الدولي.
وأطلع القائد العسكري رئيس الوزراء على تطورات الوضع العسكري في جبهات القتال بمحافظة الضالع والجاهزية القتالية لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة من سيطرة مليشيا الحوثي والتقدم باتجاه محافظتي إب والبيضاء.
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