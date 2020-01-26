تفاصيل جديدة.. قاعدة عين الأسد تتصدر تريندات السعودية

انهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، بحثًا عن قاعدة عين الاسد الأمريكية في بغداد بالعراق، والتي ضربت قائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني.

وكشف وزير الدفاع الإيراني الأسبق العميد أحمد وحيدي عن تفاصيل جديدة حول عدد القتلى الأمريكيين جراء القصف الإيراني لقاعدتي "عين الأسد" و"أربيل" في العراق.

وقال وحيدي، خلال كلمة له في جامعة اصفهان: "نحن متأكدون أن الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق أوقع 70 قتيلًا و 200 مصاب كحد أقل".

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ونفت أمريكا وقوع أي إصابات في صفوفها، ثم أعلنت منذ أيام إصابة 11 جنديا أمريكيًا بارتجاج دماغي في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد.

وحول الطائرة الأوكرانية قال وحيدي "لقد وقعت الحادثة في ظروف حربية كاملة وكان بإمكان إيران أن لا تعلن عنها مثلما تصرفت أمريكا وترامب في قضية هجومنا الصاروخي".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الجمعة، أنه تم تشخيص 34 عسكريا بإصابات في المخ عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة في العراق في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جوناثان هوفمان إن ثمانية عسكريين نقلوا في وقت سابق إلى ألمانيا تم نقلهم إلى الولايات المتحدة.