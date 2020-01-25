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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تبني قاعدة عسكرية في شمال سوريا وتسرق الأكراد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
الخليج 365
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، عن بدء القوات التركية في بناء قاعدة عسكرية عند مشرافة طريق
جافا بريف مدينة رأس العين شمالي سوريا.
وسيطرت القوات التركية أكتوبر الماضي على أجزاء واسعة من مدينة رأس العين شمالي سوريا، فيما أوقف الجيش
السوري بخلاف الضغوط الدولية توغل العدوان التركي في مناطق واسعة شمالي سوريا.
وكشف المرصد السوري في تقرير اليوم عن أن 70 عائلة من عوائل الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، وصلت
اليوم إلى ريف رأس العين، حيث تم إسكانهم في قرى الأكراد ومشاريعهم الزراعية في كل من مريكيس وعطية
وجنوب علوك.
وقتل العشرات وأصيب المئات من السوريين جراء العدوان التركي على شمالي سوريا أكتوبر الماضي تحت مسمى
عملية "نبع السلام"، وسيطرت تركيا على مدينة رأس العين فيما فشلت بالتقدم تجاه المدن الأخرى التي يسكنها أكراد
سوريا.
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