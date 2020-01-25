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عطل فى فيس بوك يمنع المستخدمين من تسجيل الدخول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

عطل فى فيس بوك يمنع المستخدمين من تسجيل الدخول

الخليج 365

اشتكي عدد من مستخدمي موقع فيس بوك من مشكلة تواجههم أثناء تصفح الشبكة الاجتماعية، ومن رؤية

الإشعارات التى يتلقونها من أصدقائهم، كما لم يعد بإمكان البعض الأخر رؤية المنشورات وتصفح حساباتهم

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بسلاسة.   وعلى الفور توجه المستخدمين إلى موقع تويتر للتأكد من العطل، والتعبير عن استيائهم من الأعطال المتكررة التى

تتعرض لها الشبكة الاجتماعية فى الفترة الأخيرة.   وكعادة مستخدمى الشبكة الاجتماعية، انتشرت الكوميكس التى تعبر عن ضيق وغضب المستخدمين مما يحدث

بطريقة طريفة، والتى تداولها العشرات منهم علي حساباتهم الشخصية.   جدير بالذكر لم تتعرض باقي تطبيقات الشبكة الاجتماعية لأي مشكلة، فلم يتحدث أيا من مستخدمى ماسنجر أو

انستجرام عن أى أعطال أو مشاكل تواجههم أثناء تصفح حساباتهم.

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