“الباطرونا” غاضبون من إهمال مقترحاتهم.. منها مقترح قانون “مؤشر خاص بالغازوال”

يسود الغضب في صفوف الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمجلس المستشارين، بسبب مآل مقترحات قوانين تقدموا بها.

وعلم “اليوم 24″، أن رئيس الفريق البرلماني للباطرونا، راسل مكتب المجلس بخصوص الموضوع، مستفسرا عن مآل ثلاثة مقترحات قوانين تقدم بها الفريق.

تداول مكتب المجلس، في المراسلة وقرر إحالتها على اللجان الدائمة المختصة، منها لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بخصوص مقترح قانون يتعلق بمؤشر خاص بالغازوال.

أما المقترح الثاني فيتعلق بتغيير القانون المتعلق بمدونة السير، وأخيرا، مقترح قانون يتعلق يتغيير مدونة التجارة.