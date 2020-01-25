ترامب: أميركا تقدر جهود الصين لاحتواء "كورونا" والأمور ستسير على ما يرام

ركّز الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، على أنّ "​الصين​ تعمل بجدّ لاحتواء فيروس "كورونا". ​الولايات المتحدة الأميركية​ تُقدّر حقًّا جهودهم وشفافيّتهم"، معبّرًا عن قناعته بأنّ الأمور "ستسير على ما يرام".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "باسم الشعب الأميركي، أريد بشكل خاص أن اشكر الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​".

وكانت قد كثّفت الصين الجمعة جهودها لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" المستجدّ، فعزلت أكثر من أربعين مليون شخص، بينما تمّ إلغاء عدد من الاحتفالات الّتي كانت مقرّرة اليوم السبت بمناسبة السنة القمرية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المواقع الشعبيّة الّتي تلقى إقبالًا كبيرًا.

وقد تضاعفت الجمعة، الحصيلة الرسميّة للمصابين بهذا المرض الّذي ظهر في كانون الأول 2019 في سوق في مدينة ووهان، مع وفاة 26 شخصًا بين 830 مصابًا، بينهم 177 في حال خطيرة. وغادر المستشفيات 34 مصابًا "تعافوا"، فيما أخضع للفحص أكثر من ألف شخص يُشتبه بإصابتهم.