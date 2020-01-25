وزير خارجية كوسوفو: مستعدون لأي مساعدة تحتاجها تركيا إثر زلزال ألازيغ

أبدى نائب رئيس وزراء ​كوسوفو​ وزير الخارجية بهجت باكولي، استعداد بلاده لتقديم المساعدة للمناطق المتضرّرة من ال​زلزال​ الّذي وقع في ولاية ألازيغ شرقي ​تركيا​.

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا نتمنّى وندعو لعدم وقوع خسائر في الأرواح، وفي هذه اللحظات نقف إلى جانب أصدقائنا الأتراك".

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة قضاء سيفرجه بولاية ألازيغ على عمق 6.75 كم تحت الأرض، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، ما أدّى غلى سقوط 15 قتيلًا وعشرات الجرحى.