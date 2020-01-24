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رفع عدد من خيم الاعتصام في التحرير ومحافظات اخرى

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افاد مصدر امني، الجمعة، بأنه تم رفع عدد من خيم الاعتصام في ساحة التحرير ببغداد ومحافظات اخرى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين قاموا برفع عدد من خيم الاعتصام في ساحة التحرير ببغداد ومحافظات اخرى".

 

واضاف ان "ذلك جاء بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاخيرة".

 

واعرب الصدر في تغريدة له اليوم عن اسفه وعتبه على "من شكك بي من متظاهري (ساحة التحرير) وباقي المحافظات ممن كنت سنداً لهم بعد الله وكنت اظنهم سنداً لي وللعراق.. وممن والاهم من أصحاب القلم الخارجي المأجور.. ولأشكونّهم عند رب غفار لي ولهم".

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واضاف "إلا أنني من الآن سأحاول أن لا اتدخل بشأنهم لا بالسلب ولا بالإيجاب حتى يراعوا مصير العراق وما آل إليه من خطر محدق يتخطفه الجميع من الداخل والخارج بلا هوادة ولا رحمة".

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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