فيلم عن جمهور الرجاء البيضاوي من إخراج نبيل عيوش

يعتزم المخرج، نبيل عيوش، إنجاز فيلم وثائقي عن جمهور فريق الرجاء البيضاوي، الذي أصبح معروفا على الصعيد العالمي، لينقل تفاصيل عن حياة مشجعي الفريق الأخضر.

ويسلط الفيلم المذكور الضوء على الحياة اليومية لمشجعي فريق الرجاء البيضاوي، وكيف يعيشون خارج المدرجات، وتحضيراتهم قبل اللقاءات الرياضية لمؤازرة النسور.

واختار عيوش جمهور فريق الرجاء، بعد الانتشار الواسع لأغنيتهم “في بلادي ظلموني” خارج المغرب، إذ سيكون هذا العامل حاضرا في الفيلم الوثائقي، الذي لم ينطلق تصويره بعد إلى حدود الساعة.

وقرر عيوش الاعتماد على شخصيات محورية في الفيلم، لنقل تفاصيل الحياة اليومية المعتادة لجمهور النسور، ليعرف بمدى تعلقه بفريقه، واستعداده للتضحية من أجله.