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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية .. القبض على عصابة سودانية سرقت 36 مركبة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020
الخليج 365
أعلنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية عن القبض على عصابة مكونة من ثلاثة سودانيين متهمين بسرقة 36 مركبة.
وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن رجال الأمن تمكنوا من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 وافدين من الجنسية السودانية، وفق صحيفة ”سبق“ المحلية.
وأضاف أن أعمار المتهمين تتراوح ما بين العقد الثاني والثالث، قد امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها داخل أحد الأحواش في حي الفيصلية جنوب الرياض، لإعادة بيع أجزائها.
وعثر رجال الأمن في الموقع على 36 مركبة على الأقل، جرى تفكيك أجزائها، وتحريف وطمس أرقام هياكل بعضها.
وتحفظت أجهزة الأمن على المتهمين الثلاثة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
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