من بيروت... زينب سليماني تتكلم باللهجة اللبنانية ماذا قالت؟ (فيديو)

وفي التفاصيل أنّ سليماني شاركت في احتفال تأبيني أقامته الهيئات النسائية في "حزب الله" في بيروت، حيث قالت إن "مجاهدي جنوب لبنان جعلونا أكثر جرأة".

وقالت سليماني، إن "شهداءكم وشهداءنا هم شهداء الإسلام. أنتم الثورة وبكم تحيا قلوب عوائل الشهداء"، مضيفة أن "عشقكم الحسيني ودماء شهدائكم وعشقكم للثورة ونداء الموت لـ"إسرائيل" وجرأتكم وعزيمة المجاهدين جعلت عزمنا مضاعفا".

وتوجهت ابنة سليماني إلى الأعداء بالقول: "اقتلونا اقتلونا اقتلونا حتى تتحول سواعدنا إلى ذي الفقار البتار لنصرة الإسلام".