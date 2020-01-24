من بيروت... زينب سليماني تتكلم باللهجة اللبنانية ماذا قالت؟ (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو لزينب ابنة قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، وهي تتحدّث باللغة العربية، وتحديداً باللهجة اللبنانية.
وفي التفاصيل أنّ سليماني شاركت في احتفال تأبيني أقامته الهيئات النسائية في "حزب الله" في بيروت، حيث قالت إن "مجاهدي جنوب لبنان جعلونا أكثر جرأة".
وقالت سليماني، إن "شهداءكم وشهداءنا هم شهداء الإسلام. أنتم الثورة وبكم تحيا قلوب عوائل الشهداء"، مضيفة أن "عشقكم الحسيني ودماء شهدائكم وعشقكم للثورة ونداء الموت لـ"إسرائيل" وجرأتكم وعزيمة المجاهدين جعلت عزمنا مضاعفا".
وتوجهت ابنة سليماني إلى الأعداء بالقول: "اقتلونا اقتلونا اقتلونا حتى تتحول سواعدنا إلى ذي الفقار البتار لنصرة الإسلام".
وفي كلمة لها خلال الاحتفال الذي نظمته الهيئات النسائية في "حزب الله" وجمعية الرابطة اللبنانية الثقافية في الضاحية الجنوبية لبيروت، قالت سليماني "أتيت إليكم باسم قاسم سليماني وصوت الحق والدين، وصوت رب الكعبة"، مضيفة "أن مجاهدي جنوب لبنان جعلونا أكثر جرأة، وأعداؤنا يريدون أن يصبح شبابنا بلا جرأة، وأنتم تمنعون الأعداء من الوصول إلى أهدافهم المشؤومة".
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