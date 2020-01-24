زينة عكر.. أول وزيرة دفاع عربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في سابقة لم تحدث في أي دولة عربية من قبل، اللبنانية زينة عكر عدرا أول امرأة تتولى حقيبة وزارة الدفاع في لبنان خلال التشكيل الوزاري الجديد في حكومة حسان دياب.

زينة عكر هي سليلة أسرة مسيحية أرثوذكسية، ورشحت من قبل تكتل "لبنان القوي" برئاسة رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية في حكومة سعد الحريري جبران باسيل، ورئيس الجمهورية ميشال عون.

الوزيرة الجديدة زوجة لجواد عدرا رجل الأعمال اللبناني المعروف ومدير عام شركة "الدولية للمعلومات"، وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة باستطلاعات الرأي في لبنان.

عدرا حاصلة على البكالوريوس في التسويق والإدارة من الجامعة اللبنانية الأمريكية، وهي مؤسسة ومديرة برنامج جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية بالجامعة اللبنانية.