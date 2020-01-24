علّق المحامي ​انطوان نصرالله​ على ​الحكومة​ قائلا: "‏يصرخ ذلك الناسك يارب: ماذا فعلنا وما هي خطايانا لكي تحكمنا طبقة سياسية تملك ترف الوقت اللامتناهي؟ ماذا فعلنا لكي نحكم بوزراء يجيدون فن الخطابات ولا يدركون مفاتيح الخروج من الازمات؟ ما هي خطايانا التي تحتم علينا ان نثور وننتفض لكي تأتي علينا حكومة لتمرير الوقت؟". ​​ ​​​​​​​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنطوان نصرالله: ما هي خطايانا التي تحتم علينا ان نثور وننتفض لكي تأتي علينا حكومة لتمرير الوقت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.