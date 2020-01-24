فهمي تفقد المديرية العامة للاحوال الشخصية: مشروع المكننة سيسلك طريقه نحو التنفيذ

فاجأ وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي الضباط والموظفين بجولة قام بها في الثامنة الا ربعا من صباح اليوم بعدما حضر الى الوزارة في السابعة والثلث حيث تفقد المديرية العامة للاحوال الشخصية والمديرية الادارية المشتركة واطلع من المدير العام العميد الياس الخوري على مجريات العمل وحركة التطور التي تحصل في المديريتين.
وزار الوزير فهمي مشغل بطاقة الهوية التابع للاحوال الشخصية مستطلعا على كيفية صدور البطاقات.
واعطى الوزير فهمي توجيهاته بضرورة انجاز البطاقات بالسرعة الممكنة تسهيلا لامور المواطنين، مؤكدا ان مشروع المكننة سيسلك طريقه نحو التنفيذ مواكبة للتحديث وتسهيلا لسير صدور اخراجات القيد والمعاملات الشخصية والوثائق والمعاملات.
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